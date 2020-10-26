Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri, tarihi eser, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada bin 15 litre etil alkol, 130 litre el yapımı şarap, 40 litre el yapımı rakı, 10 litre sahte içki, 38 şişe anason aroması, 399 alkol kiti, 200 bin içi boş makaron, tarihi eser olduğu değerlendirilen 65 parça, 47 gümrük kaçağı cep telefonu, suçtan elde edilen 21 bin 810 lira, çok sayıda çek ve senet, bir sahte çek, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda alkol yapımında kullanılan düzenek ve malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.