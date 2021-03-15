Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

15.03.2021 09:49
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, System.String[]

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 212 bin 400 doldurulmuş makaron, 601 sahte bandrollü makaron, bir miktar kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, nargile kömürü, puro, gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları, fişek yapımında kullanılan ateşleme kapsülü, çok sayıda dolu av tüfeği fişeği, kartuş, nargile, çok sayıda elektronik sigara kiti, 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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