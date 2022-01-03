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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

03.01.2022 15:00
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda sahte içki imal ederek sattıkları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 446 litre el yapımı sahte alkollü içki, 15 şişe sahte alkollü içki, 6 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, alkol damıtma cihazı, 5 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan 12 kit, 2 ruhsatsız tabanca, 27 fişek, 3 bin 800 içi dolu makaron, 25 elektronik sigara likidi, 21 senet, 2 sahte çalışma ruhsatı, 585 sahte 200 liralık banknot, 513 sahte 100 liralık banknot, 213 sahte 50 liralık banknot, sahte 50 dolar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile 39 bin 429 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Alkol, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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