Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 21 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal ettikleri ve gümrük kaçağı ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma yapıldı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 24 litre sahte içki, 3 şişe gümrük kaçağı içki, alkol yapımında kullanılan aroma, kit, bandrolsüz sigara, kaçak tütün, sigara sarma kağıdı, gümrük kaçağı parfüm, saat, gözlük, 2 ruhsatsız tabanca ve 75 fişek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 21 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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