Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 98 litre etil alkol, 22 litre sahte içki, 25 bin 580 doldurulmuş ve 100 bin 200 boş makaron, 70 bin sahte bandrollü makaron, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, çok sayıda elektronik sigara kiti, bataryası, filtresi ve tankı, tarihi eser niteliği bulunan 19 sikke, çeşitli dönemlere ait 39 obje, 2 dedektör, gümrük kaçağı çok sayıda parfüm, kol saati, ruhsatsız tüfek ve 39 fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 23 şüpheli hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.