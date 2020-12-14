Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliği ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 420 litre etil alkol, 43 litre el yapımı içki, 21 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki, 11 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 5 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin 922 gümrük kaçağı kol saati, 828 gümrük kaçağı parfüm, 543 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 36 tarihi eser sikke, 11 tarihi eser obje, dedektör, farklı bankalara ait 27 çek defteri, suçtan elde edildiği değerlendiren 4 bin lira, sahte dolar, sahte 100 ve 200 liralık banknot, 2 ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 21 kişi hakkında ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı.