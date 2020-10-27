Muğla'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü - Son Dakika

Uslu'nun evinde arama yapan jandarma ekipleri kendi yaptığı öne sürülen 5 litre sahte içki buldu.

Uslu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Muğla 'nın Milas ilçesinde kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

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