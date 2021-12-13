Muğla'da sahte iş yeri ruhsatı düzenledikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Aralık 'ta aralarında belediye çalışanının da bulunan 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bazı belgelere el konulmuştu.

Diğer şüpheliler M.D, M.G, S.Ç, A.A.K, Z.Ç. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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