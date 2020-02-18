Muğla'da sahte kimlikle yakalanan eski Edremit Belediye Başkanı Kılıç tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da sahte kimlikle yakalanan eski Edremit Belediye Başkanı Kılıç tutuklandı

7 saat önce

Hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

Muğla'da sahte kimlikle yakalanan eski Edremit Belediye Başkanı Kılıç tutuklandı, System.String[]

Hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki Çalış sahilinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kontrolde sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, eski belediye başkanı Tuncay Kılıç olduğu anlaşıldı.

"İhalede usulsüzlük, zimmet ve irtikap" suçlamasıyla hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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