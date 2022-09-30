Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarından 42 aranma kaydı olan şüpheli A.B, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında yapılan takiple Manisa 'da yakalandı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da sahte otel siteleri dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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