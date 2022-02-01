Üye Girişi
Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

01.02.2022 11:51
Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ATM'lerden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bankamatik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin O.A. olduğunu belirledi. İncelemede, bankaya yatırılan banknotların da sahte olduğu tespit edildi.

Çalışmayı genişleten ekipler, A.E, C.K, G.D, M.H ve B.G'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E, C.K, G.D. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.A, B.G, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli'nin Sezen Aksu ısrarı sürüyor! Erdoğan'la ters düştüler
11:05 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement