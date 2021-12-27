Muğla'da sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde piyasaya sahte para süren 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yüklü miktarda sahte para bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Bölge Trafik İstasyonunda durduruldu.
Araçta, Güllük Mahallesi'nde bulunan 2 ev ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar sahte para ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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