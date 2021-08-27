Muğla'da sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddia edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddia edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede 10 ila 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla 10 kişi, ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede dün, para karşılığı sahte sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla 12 kişi yakalanmış, şüphelilerden ikisinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda sahte ehliyet ve fotoğraf, dekont, doktor raporları, kişiler adına düzenlenmiş sözleşme ve ne kadar para alındığına dair çizelge ele geçirilmişti.