Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetten, biri de sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 50 gramlık 3 bin paket tütün, 200 kilogram kıyılmış tütün, 800 doldurulmuş sigara, hassas terazi, tütün aroması için kullanılan ilaçlama pompası, yabancı menşeli boş sigara paketleri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, evlerinde sahte ve gümrük kaçağı tütün ürünleri imal edenlere yönelik çalışma başlattı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da sahte ve gümrük kaçağı tütün ürünü imal eden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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