Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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