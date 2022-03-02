Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.03.2022 18:46
Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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