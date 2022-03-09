Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı

09.03.2022 11:55
Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Safiye Köten yönetimindeki 48 AFA 838 plakalı otomobil, Muğla- Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde önündeki Cavit Güreşci'nin kullandığı 03 NC 100 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Safiye Köten araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köten, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı
Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı
Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı
Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı

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Otomobil, İtfaiye, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da saman yüklü kamyonun altına giren otomobil sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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