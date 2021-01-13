Muğla'da "Sanal Üniversite Tanıtım Günleri" yapılacak - Son Dakika

Muğla'da "Sanal Üniversite Tanıtım Günleri" yapılacak

13.01.2021 16:43
Muğla'da

Türkiye'deki üniversitelerin il genelinde öğrencilere tanıtılması amacıyla Muğla'da, sanal üniversite turu çevrim içi tanıtım programları başlatıldı.

Türkiye'deki üniversitelerin il genelinde öğrencilere tanıtılması amacıyla Muğla'da, sanal üniversite turu çevrim içi tanıtım programları başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Müdürlük binasında yaptığı açıklamada, Muğla'da eğitime devam eden 155 bin öğrenciyi evlerinde takip ettiklerini, her evi bir okul haline getirdiklerini söyledi.

Salgın döneminin kendilerine yeni deneyimler, değişimler ve dönüşümler kazandırdığını vurgulayan Töre, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere çevrim içi eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Töre, hazırladıkları "Sanal Üniversite Tanıtım Günleri" ile her hafta perşembe günleri üniversiteleri tanıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin kariyer planlarının önünü açmak ve hayallerini diri tutmak istiyoruz. Öğrencilerimizin yılmadan, vazgeçmeden, kararlılıkla hayalindeki üniversiteye hazırlanmasını istiyoruz. Yıl sonuna kadar her hafta iki üniversite kampüsünde sanal geziler olacak. Öğrenciler, bu turlarda hayalindeki üniversiteleri görme fırsatı yakalayacak. Konuklarımız olacak. Bu konuklar arasında üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenler olacak."

Üniversite, Türkiye, Milli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Sanal Üniversite Tanıtım Günleri' yapılacak - Son Dakika


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