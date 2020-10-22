Muğla'da sanayi kuruluşlarında Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Muğla'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Vali Orhan Tavlı öncülüğünde ilçe kaymakamları, belediye ve oda başkanları, emniyet ve jandarma ekiplerince toplu işçi çalıştırılan fabrika ve işletmeler ile personel servisleri denetlendi.

Ayrıca denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda da uyarıda bulunuldu.

Tavlı, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların ve işletmelerin kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla il genelinde denetimlerin sürekli devam edeceğini bildirdi.

Denetimlere 599 personelden oluşan 180 ekibin katıldığını belirten Tavlı, vatandaşlara kurallara uymaya davet etti.