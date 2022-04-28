Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

28.04.2022 21:40
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Dudu Güngörmez idaresindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Dont mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Hanife Malpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Esma Met, Halil Güngörmez, Batuhan Güngörmez (3) ve Emir Sarışlı (3) Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

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Seydikemer, Antalya, Muğla, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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