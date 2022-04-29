Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

29.04.2022 00:39
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydikemer'in Yayla Ceylan mevkisinde meydana geldi. Antalya istikametinden Fethiye'ye seyir halinde olan Dudu Güngörmez (36) yönetimindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Hanife Makpınar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Dudu Güngörmez, Halil Güngörmez (16), Esma Met (39), Emir Sarışlı (5) ve Batuhan Güngörmez (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hanife Makpınar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan küçük Batuhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Otomobil, Antalya, Fethiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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