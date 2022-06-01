Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Durmuş Ali Pınar idaresindeki 48 NH 747 plakalı otomobil, Kozağaç Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Pınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Kürşat Ceylan ise 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.