Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı

28.02.2022 12:54
Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaralanan 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaralanan 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih E.'nin (36) kullandığı 48 ADT 146 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çukurincir mevkiiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sağlık çalışanları sürücü Fatih E. ile Elif B. (28) ve Medine Y. (35) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı

YORUMLAR
500
Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar Ormanlık alanda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Seydikemer, Otomobil, Fatih, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başlıyor! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:25:42. #1.12#
SON DAKİKA: Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement