Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

7 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Ramazan Karataş (71) idaresindeki 48 PL 110 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Kavaklı mevkisinde, yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü Karataş ile eşi Saime Karataş (65), yaralandı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan çifti, kurtardı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Seydikemer, İtfaiye, Karataş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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