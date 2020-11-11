Muğla'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Ali Toksöz yönetimindeki 09 E 1534 plakalı otomobil, Yazı Mahallesi Knidos yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Toksöz ağır yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçtan dışarı savrulan sürücüye halat yardımıyla ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Datça Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Toksöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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