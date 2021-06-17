Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Atay Turan idaresindeki 48 ND 674 plakalı traktör, Yeşilyurt Mahallesi Karahallı mevkisinde şarampole devrildi.
Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince, uğraşlar sonucu kurtarılan yaralı sürücü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen traktör ve römork çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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