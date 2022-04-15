Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü - Son Dakika
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Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

15.04.2022 22:41
Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Birol Duman (44) idaresindeki 48 ABT 977 plakalı kereste yüklü kamyonet, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde şarampole devrildi. Kamyonet, yaklaşık 50 metre yuvarlanarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi sürücü Duman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonetten itfaiye ekibince çıkarılan yaralılar Ayşe Duman (41), Buğra Ege Yılan (11) ile Deniz Duman (8) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Birol Duman, Kamyonet, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü - Son Dakika
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