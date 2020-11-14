Muğla'da sazlık alandaki yangın söndürüldü - Son Dakika

??????? Muğla'nın Ula ilçesindeki Sakin Kent Akyaka'da sazlık alanda çıkan ve ekiplerce söndürülen yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Akyaka Mahallesi'nde turistlerin, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak için geldiği Akçapınar sahili yakınlarındaki sazlıkla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Gökova Orman İşletme Şefliğine bağlı orman yangın söndürme işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında, yaklaşık 20 dönüm sazlık alan zarar gördü.