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Muğla'da sazlık yangını

21 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 dönüm alan hasar gördü.

Muğla'nın Ula ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 dönüm alan hasar gördü.

Akyaka Mahallesi'nde turistlerin, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak için geldiği Akçapınar sahili yakınlarındaki sazlıklarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Gökova Orman İşletme Şefliğine bağlı 1'er arazöz, tanker, ilk müdahale aracı ile 10 yangın söndürme işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm alan hasar gördü.

Muğla'da sazlık yangını

Akyaka, Muğla, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:21 Kaynak: AA
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