Edinilen bilgiye göre, Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkış noktasındaki sazlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın bulunmadığı sazlık alanda çıkan alevlere havadan 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek söndürme çalışmalarına devam ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Dalyan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da sazlık yangını - Son Dakika

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