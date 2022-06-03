Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü

03.06.2022 21:41
Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Foça Mahallesi'ndeki sazlık alanda ateşle oynayan 3 çocuk, yangına sebep oldu.

Olay yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangına sebep oldukları öne sürülen 3 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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