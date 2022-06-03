Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
İddiaya göre, Foça Mahallesi'ndeki sazlık alanda ateşle oynayan 3 çocuk, yangına sebep oldu.
Olay yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan yangına sebep oldukları öne sürülen 3 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.
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