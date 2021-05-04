Sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde üreticilerin sebze ve meyveleri belediye tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.

İlçedeki üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satın alan belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'ndeki pazaryerinde ürünleri hijyen kurallarına uygun şekilde poşetledi. Ekipler ardından araçlarla mahalleri gezerek ihtiyaç sahiplerine dağıtım yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere, salgın sürecinde imkanları ölçüsünde halkın ve üreticinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kırsal mahallelerdeki çiftçilerin ürettikleri 16 ton sebze ve meyve ile 7 bin bağ yeşillik satın alacaklarını belirten Oktay, "17 günlük kapanma kararıyla esnafa 750 lira yardımda bulunma kararı almıştık. Şimdi de üreticilerimize destek veriyoruz." dedi.