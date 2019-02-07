Son Dakika Haberleri: Muğla'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Muğla'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

30 dakika önce

Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Muğla'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.


Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Civelek'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, ilgili kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


Toplantıda Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Muğla'da huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Esengül Civelek, Muğla, Güncel
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