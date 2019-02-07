Muğla'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
30 dakika önce
Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Muğla
Valisi Esengül Civelek
başkanlığında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Civelek'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir
, Menteşe
Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, Marmaris
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, ilgili kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Toplantıda Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Muğla'da huzur, güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:10 Kaynak: AA
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