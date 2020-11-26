Muğla'da şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu geliyor - Son Dakika

Muğla'da şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu geliyor

26.11.2020 15:41
Muğla'da şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu geliyor, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi aralık ayı itibariyle kentteki toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi aralık ayı itibariyle kentteki toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda şehirde bulunan ve toplu taşıma kullanan vatandaşların Muğla Kartlarını HES Kodlarını tanımlatmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, HES kodu tanımlama işlemlerinin 30 Kasım Pazartesi günü bitimine kadar yapılabileceği, HES kodu tanımlı kartlarla ulaşım uygulamasının ise 1 Aralık Salı gününden itibaren başlayacağı kaydedildi.

Uygulamayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacağı vurgulanan açıklamada, izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin de gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Valilik veya Kaymakamlıklarla paylaşılacağı bildirildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şehir içi toplu ulaşıma HES kodu zorunluluğu geliyor - Son Dakika


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