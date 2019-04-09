Son Dakika Haberleri: Muğla'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Muğla'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Muğla'da, emniyet teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Muğla'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Muğla'da, emniyet teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.


Muğla Emniyet Müdürlüğünce, Merkez Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler için dua edildi.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, güvenlik güçleri, şehit yakınları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı.


Mevlit bitiminde katılımcılara lokma ikramda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:18 Kaynak: AA
AK Parti, Kurşunlu, Merkez, Muğla, Güncel
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