Muğla'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Muğla
'da, emniyet teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Muğla Emniyet Müdürlüğünce, Merkez Kurşunlu
Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler için dua edildi.
Programa, AK Parti
Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
, Mehmet Yavuz Demir
, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Müftüsü İbrahim Öcüt
, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete
, güvenlik güçleri, şehit yakınları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit bitiminde katılımcılara lokma ikramda bulunuldu.