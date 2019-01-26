Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sel Sularında Nişanlı Çiftin Ölmesi

Muğla'da Sel Sularında Nişanlı Çiftin Ölmesi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nişanlısıyla içinde bulundukları aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren öğretmen Billur Atik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan gözyaşlarıyla alındı.

Muğla'da Sel Sularında Nişanlı Çiftin Ölmesi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nişanlısıyla içinde bulundukları aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren öğretmen Billur Atik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan gözyaşlarıyla alındı.

Billur Atik'in (23) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna getirildi ve buradaki işlemlerinin ardından baba Ufuk Atik, yakınları, Menteşe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen ve öğretmenler tarafından alındı.

Atik'in cenazesi, defnedilmek üzere Milas ilçesi Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik ve iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in içinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapılmıştı. Sele kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmişti. Bençik'in cenazesi, yedi saatlik çalışmanın ardından olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede bir tarlada bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Muğla, 3. Sayfa
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