Şelaleye yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Şelaleye yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şelaleye yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

07.06.2023 17:43

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şelaleye ulaşmak için yürüyüş yapan grubun üzerine ağaç devrildi. Olayda Rus turist öldü, biri İngiliz 2 kişi yaralandı.

Kayadibi Mahallesi'ndeki şelaleye giden turistlerin üzerine, yağış nedeniyle kök kısmında boşluk oluştuğu belirlenen ağaç devrildi.
Olayda Rus uyruklu Alla Medvedevo (63), İngiliz Emily Greavet (19) ile Servet Çoban (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Medvedevo, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Yaşam Şelaleye yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şelaleye yürüyüş yapan turistlerin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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