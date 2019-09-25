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Muğla'da selde 27 koyun telef oldu

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağmur ve fırtınada meydana gelen selde 27 koyun telef oldu.

Muğla'da selde 27 koyun telef oldu, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağmur ve fırtınada meydana gelen selde 27 koyun telef oldu.


Yaşanan fırtına ve selin ardından Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Ziraat Odası, meydana gelen zararın tespiti için çalışma başlattı. Kırsal mahallelerde incelemelerde bulunan Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Selimiye Mahallesi'nde ağılında 27 koyunu sele kapılarak telef olan İsmail Akpınar'ı da ziyaret etti. Başkan Atıcı ile Müdür Arslan, dolu yağışının zarar verdiği zeytin ağaçlarının yer aldığı Çandır, Kurudere ve Hisarcık mahalleleri ile Girme Deresi'nin taşması sonucu zarar gören sera ve meyve bahçelerinin yer aldığı Bahçeburun, Çınarlı mahalleleri, dere yatağının taşması sonucu zarar gören tarlaların yer aldığı Ekindere Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Son olarak Köklü Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan Ovakışlacık Mahallesi'ndeki tarlalarda incelemelerde bulunan Atıcı ve Arslan, üreticilerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Yağan yağmur sonucunda meydana gelen zararın Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceği ifade edildi. - MUĞLA

Sabah, Milas, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:58 Kaynak: İHA
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