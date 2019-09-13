Son Dakika Haberleri: Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

43 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hasan Yüksel'in kullandığı 48 S 4235 plakalı servis minibüsü, Milas-Bodrum kara yolunda Cemil Güngör idaresindeki 48 M 7821 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Yüksel, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi Eşini 15 yerinden bıçaklayan katil koca, "İstemeden oldu" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]