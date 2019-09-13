Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:50 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hasan Yüksel'in kullandığı 48 S 4235 plakalı servis minibüsü, Milas-Bodrum kara yolunda Cemil Güngör idaresindeki 48 M 7821 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Güngör, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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