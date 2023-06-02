Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi

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Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevi söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEVGİLİSİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA KENDİNİ YAKMIŞ

Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.