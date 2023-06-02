Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi - Son Dakika
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Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi

02.06.2023 01:02

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevi söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da dehşete düşüren olay: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da dehşete düşüren olay: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi

SEVGİLİSİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA KENDİNİ YAKMIŞ

Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da dehşete düşüren olay: Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi
Kaynak: İHA
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Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi - Son Dakika
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