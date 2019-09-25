Muğla'da seyir halindeki aracın üzerine çam ağacı devrildi

Muğla'da seyir halindeki aracın üzerine yol kenarındaki çam ağacı devrildi. Araçta bulunan polis memurları olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'da toplantıya katılan Milas-Bodrum Havalimanı'nda görevli 2 polis memuru, toplantı sonrası 48 U 9431 plakalı özel araç ile görev yerlerine seyir halinde iken Yatağan-Milas karayolu Boğa yokuşu Kozağaç yol ayrımında üzerlerine büyük bir çam ağacı devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Bölge sakinleri ağaçların kara yolunda seyreden araçlar için büyük tehlike oluşturduğunu, daha önce de buna benzer olayların yaşandığını söyledi.

(İHA)