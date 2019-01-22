Muğla'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsünde Yangın
1 saat önce
- Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın Olay yerinden görüntüler MUĞLA - Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve otobüs personeli tarafından söndürülen yangın yolcularda panik yarattı.
- Muğla
'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Olay yerinden görüntüler MUĞLA - Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve otobüs personeli tarafından söndürülen yangın yolcularda panik yarattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:26 Kaynak: AA
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