Son Dakika Haberleri: Muğla'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsünde Yangın

Muğla'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsünde Yangın

1 saat önce

- Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın Olay yerinden görüntüler MUĞLA - Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve otobüs personeli tarafından söndürülen yangın yolcularda panik yarattı.

- Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
Olay yerinden görüntüler MUĞLA - Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve otobüs personeli tarafından söndürülen yangın yolcularda panik yarattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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