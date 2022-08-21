Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu

21.08.2022 11:41
Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu

Muğla'da seyir halindeyken yanan şehirlerarası yolcu otobüsü kullanılmaz hale gelirken, 38 yolcu şoför tarafından zamanında tahliye edildi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı... Otobüs şoförünün dikkati olası facianın önüne geçti

Muğla'da hareket halinde ve içinde 38 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü Sakartepe rampasında tamamen yanarken, yolcular şoför tarafından zamanında tahliye edildi.

MUĞLA - Muğla'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs çıkan yanında tamamen kullanılmaz hale geldi. Otobüste bulunan 38 yolcu şoför tarafından zamanında tahliye edildi.

Muğla- Marmaris yolu Sakartepe rampasında seyir halinde olan Pamukkale firmasına ait 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Sakartepe rampasında motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine otobüste bulunan 38 yolcu hemen tahliye edildi. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye, 112 Ambulans, Polis, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi.

Otobüste başlayan yangın yolun kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman arazöz ekipleri bir taraftan otobüsü diğer taraftan ormana sıçrayan alevlerle mücadele etti. Ekipler otobüsteki yangını tamamen söndürdükten sonra ormanlık alanda soğutma çalışması yaptı. Otobüs tamamen kullanılmaz hale gelirken çekici ile çekildi.

Otobüste başlayan ve ormana sıçrayan yangında ormanlık alanda yaklaşık bir dönümlük alan yangında zarar gördü.

YORUMLAR
500
Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Sakartepe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement