Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyyar manav geleneği hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak belirlenen Menteşe ilçesinde, dört manav aracı, belirlenen sokaklarda vatandaşın sosyal mesafe koyarak ve topluluk oluşturmadan alışveriş yapmasını sağladı.

Vatandaşların memnun kaldığı seyyar manav aracına bir zabıta ekip aracı eşlik ediyor. Meyve ve sebzeler hijyen kuralları kapsamında poşetlerde vatandaşa sunuluyor.

Yapılan hizmetten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, dışarıya çok çıkamadıkları için ihtiyaçlarını bu sayede giderdiklerini ifade etti.