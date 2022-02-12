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Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti - Son Dakika

Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti

12.02.2022 18:57
Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti

Muğla'nın Ula ilçesinde bir seyyar satıcı, bulduğu içinde ziynet eşyaları olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir seyyar satıcı, bulduğu içinde ziynet eşyaları olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Ula ilçesi Sakar rampasındaki seyir terasında seyyar satıcılık yapan Cumhur Sarı, bir müşterinin çantasını unuttuğunu fark etti.

Bulunduğu yerde yaptığı araştırmada çantanın sahibine ulaşamayan Sarı, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 80 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan çantanın A.Ş. isimli kadına ait olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından çanta ve içerisinde bulunan eşyalar sahibine teslim edildi.

A.Ş, Cumhur Sarı'ya teşekkür etti.

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Seyyar Satıcı, Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da seyyar satıcı ziynet eşyaları ile unutulan çantayı jandarmaya teslim etti - Son Dakika
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