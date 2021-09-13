Muğla'da şezlong ve klima motoru çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şezlong ve klima motoru çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Ölüdeniz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde çok sayıda şezlong ve klima motoru çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.K'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.