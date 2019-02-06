Son Dakika Haberleri: Muğla'da şiddetli fırtına seralara zarar verdi

Muğla'da şiddetli fırtına seralara zarar verdi

1 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi, Datça'da çatılar uçtu.

Muğla'da şiddetli fırtına seralara zarar verdi, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi, Datça'da çatılar uçtu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:45 

Seydikemer, Datça, Muğla, Ekonomi
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