Muğla'da şiddetli fırtına seralara zarar verdi
1 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi, Datça'da çatılar uçtu.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi, Datça'da çatılar uçtu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:45
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