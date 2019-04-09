Son Dakika Haberleri: Muğla'da Şiddetli Sağanak

Muğla'da Şiddetli Sağanak

2 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Muğla'da Şiddetli Sağanak, System.String[]
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çamdibi Mahallesi okullar bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris- Menteşe, Marmaris- Datça kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda, ulaşım zaman zaman aksadı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 50 kilogram yağmur düştü, rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye ulaştı.

Bugün ve yarın ilçede sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Çamdibi, Marmaris, Muğla, Güncel
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