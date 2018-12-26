Son Dakika Haberleri: Muğla'da Şiddetli Yağış

Muğla'da Şiddetli Yağış

39 dakika önce

Antalya-Fethiye kara yolu, meydana gelen sel nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Antalya- Fethiye kara yolu, meydana gelen sel nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Karabel mevkisinde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Antalya-Fethiye kara yolu, sel ve selin sürüklediği taş ile toprak nedeniyle trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgeye, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makineleri yardımıyla yola sürüklenen taşlar temizlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin aldığı önlemlerin ardından güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yolunda bekleyen otomobil sürücüsü Abdullah Avcı, yaklaşık bir saatten fazla yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Sürekli aynı güzergahta seyrettiğini ve başına ilk kez böyle bir olay geldiğini anlatan Avcı, "Kamyonların geçişine izin veriyorlar, biz bekliyoruz. Geldiğimizde fazla kuyruk yoktu ama şimdi kilometrelerce araç kuyruğu oldu. Yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık 45 dakikadır yolda beklediğini belirten başka bir sürücü ise "Sel nedeniyle mağdur olduk. Bu yolu her zaman kullanıyorum. Bugüne kadar hiç problem olmamıştı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:41 Kaynak: AA

Muğla, Antalya, Fethiye, 3. Sayfa
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