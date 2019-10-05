Son Dakika Haberleri: Muğla'da şiddetli yağış
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Muğla'da şiddetli yağış

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.

Yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet, Taşyaka, Kesikkapı, Patlangıç mahallelerindeki bazı evlerin bodrum ve girişi katında su baskınları yaşandı.

Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Suyla dolan yollarda kalan bazı araçlar ise trafikte aksamalara neden oldu.

Lokanta işleten Oktay Durukan, birçok işletmenin su altında kaldığını, altyapı yetersiz olduğu için mağdur olduklarını söyledi.

Sanayide tamircilik yapan Mehmet Erdem de yağmurun ardından bir anda dükkanının suyla dolduğunu kaydetti.

Muğla'da şiddetli yağış

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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