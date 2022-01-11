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Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

11.01.2022 11:38
Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla'da şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı, bir evin istinat duvarı çöktü.

Muğla'da şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı, bir evin istinat duvarı çöktü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde toprak kayması yaşandı. Trafik tek yönden kontrollü sağlanırken, mahallenin bazı noktalarında yağışın ardından çukurlar oluştu.

Belediye ekipleri, yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İçmeler Mahallesi'nde dere taştı. Belediye ekiplerince bazı noktalara kum torbaları yerleştirildi.

Derelerden akan çamurlu su, İçmeler ve Uzunyalı sahilinde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Bodrum, Menteşe ve Ula

Bodrum'da ise sağanak etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri, özellikle İslamhaneleri, Turgutreis, Yalıkavak ve Kadıkalesi mahallelerinde dün akşam su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Ekipler, olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde devriye geziyor.

Menteşe'nin Kiramettin Mahallesi'nde geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü.

Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ise ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

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İçmeler, Muğla, Ula, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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